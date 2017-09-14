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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/09/23/53061.html

Происшествия

В Приморском районе двое несовершеннолетних погибли в ДТП

В Приморском районе двое несовершеннолетних погибли в ДТП
Сегодня, 23 сентября, около 17.30 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Приморском районе.

По предварительной информации, по дороге в поселок Катунино в районе пересечения проезжей части с Лесной речкой 27-летний водитель Рено-Логана допустил опрокидывание автомобиля в воду. В момент аварии в машине находилось шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Двое детей скончались на месте происшествия, еще один из пассажиров – мужчина 1994 г.р. – пока не найден. 

В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники полиции и специалисты экстренных служб, выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области.

Вчера 20:45

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