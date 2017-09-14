В Приморском районе двое несовершеннолетних погибли в ДТП

Сегодня, 23 сентября, около 17.30 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Приморском районе.

По предварительной информации, по дороге в поселок Катунино в районе пересечения проезжей части с Лесной речкой 27-летний водитель Рено-Логана допустил опрокидывание автомобиля в воду. В момент аварии в машине находилось шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Двое детей скончались на месте происшествия, еще один из пассажиров – мужчина 1994 г.р. – пока не найден.

В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники полиции и специалисты экстренных служб, выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области.