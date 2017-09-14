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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/09/22/53046.html

Происшествия

Под Архангельском рыбак провёл три дня рядом с погибшим товарищем

Под Архангельском рыбак провёл три дня рядом с погибшим товарищем
Двое жителей Архангельска отправились на рыбалку в Белое море, ночевать решили в катере. В ночь на 19 сентября из-за шторма стоявший на якоре катер выбросило на мель.

Наутро мужчины пытались стащить его на воду, но безуспешно. От тяжелой работы одному из них стало плохо – у него были проблемы с сердцем. Товарищ ничем не смог ему помочь – мужчина умер.

Сообщить о беде по телефону было невозможно: свой телефон рыбак утопил при попытке сдвинуть с места катер, а телефон умершего товарища был запаролен. Оставалась призрачная надежда на то, что какое-нибудь судно пройдет мимо косы, но мужчина решил не ждать, а отправиться вплавь на Голую Кошку. 

Для этого ему пришлось переплыть промой. Наглотавшись соленой воды и едва не утонув, он все-таки добрался до берега и дошел до рыбацкой избы. Там он нацепил старую футболку на палку и этим подобием флага пытался привлечь внимание проходящих мимо рыбаков. В конце концов ему удалось обратить на себя внимание судоводителей и с их мобильного телефона вызвать помощь – это произошло лишь сегодня утром.

Из Архангельска к Голой Кошке вышел катер «БЛ-820» Архангельского арктического аварийно-спасательного центра МЧС России со спасателями и сотрудниками полиции. Тело погибшего мужчины отбуксировали на надувной лодке в Архангельск. 

Выживший рыбак решил остаться на Голой Кошке в ожидании прилива и своих знакомых. Ему помогут по большой воде сдвинуть катер с мели и завтра утром все вместе отправятся в Архангельск, сообщает портал "Безопасность АО".

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