В Котласе заключенный прислал в редакцию телевидения письмо с угрозой о взрыве

21 сентября редакция Котласского ТВ получила сообщение о том, что здание, в котором базируется корпункт холдинга «АТК-Медиа», заминировано. Письмо поступило от одного из арестантов Котласского следственного изолятора.

В письме значилось, что 22 сентября в 12:30 в здании на улице Ленина, 60 произойдёт взрыв двухкилограммовой тротиловой бомбы. Заключённый написал, что теракт можно предотвратить, если перевести десять миллионов рублей на указанные в письме номера телефонов, - сообщает "Регион 29".

Котласские коллеги обратились в полицию, и передали оперативникам им письмо с угрозами, а также ещё одну депешу, полученную от того же отправителя. В прошлый раз почтовый террорист прислал «привет» из Архангельского СИЗО-4.

В предыдущем письме он просил, чтобы в телевизионном эфире рассказали о ходе дела по его исковому заявлению против ненадлежащих условий содержания и якобы неправомерных действий сотрудников исправительной колонии №7 в городе Сегежа (Республика Карелия). Заседание по этому иску должно было проходить в Котласе.

Сейчас по факту полученных угроз проводятся следственные действия. В день, когда пришло письмо здание ТВ-компании осмотрел кинолог с собакой, но никакой бомбы найдено не было.