Прибывший наряд задержал в помещении заведения 22-летнюю посетительницу, которая выражалась нецензурной бранью в адрес работников кафе и других посетителей, а также разбила стол. Задержанную передали сотрудникам полиции.
|
Новости дня
В Северодвинске открылась спартакиада для молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации
Архангелогородец через суд добился от администрации города ремонта пола
«Дом Роналда Макдоналда» провёл в Архангельске семинар по адаптивной физкультуре
С космодрома Плесецк запустили космический аппарат «Глонасс-М»
|
Пятница, 22 сентября, 16:34
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/09/22/53034.html
|
В Архангельске росгвардейцы задержали буйную посетительницу кафе
Сегодня, 22 сентября, около 3 часов ночи в Росгвардию поступил тревожный сигнал из кафе, расположенного на ул. Попова.
Прибывший наряд задержал в помещении заведения 22-летнюю посетительницу, которая выражалась нецензурной бранью в адрес работников кафе и других посетителей, а также разбила стол. Задержанную передали сотрудникам полиции.
|
Главное
Хождение в народ. Годзиш на автобусе, Скубенко пешкомСегодня 12:38
Хоккеисты "Водника" выступили против игры Дмитрия Савельева за команду противникаСегодня 10:32
22 сентября температура воздуха в Поморье поднимется до +13Сегодня 08:30
В Архангельске открылась деловая программа МаргаритинкиВчера 15:00
Парламентарии о рыбе: и ловить сложно и купить негдеВчера 12:50
Происшествия
Архангелогородец через суд добился от администрации города ремонта полаСегодня 16:00
В Котласе заключенный прислал в редакцию телевидения письмо с угрозой о взрывеСегодня 11:48
В областном центре женщина пыталась убить ножом свою подругуСегодня 11:25
В Плесецком районе мужчина отправился в колонию за плохое обращение с ребенкомСегодня 09:40
В Плесецком районе задержан подозреваемый в грабежеВчера 18:40
«Дом Роналда Макдоналда» провёл в Архангельске семинар по адаптивной физкультуре
С космодрома Плесецк запустили космический аппарат «Глонасс-М»
Делегация из Китая посетила пароход "Николай Гоголь" и Северный морской музей
На Белом море завершилась пассажирская навигация
"Ростелеком" приглашает жителей и гостей Архангельска на Маргаритинскую ярмарку
В январе – августе заготовка древесины леспромхозами ГК «Титан» составила 1 467,3 тыс. м³
Предприниматели региона посетят семинар об открытии бизнеса в сфере образования
Архангельские школьники участвуют в бизнес-сити-квесте
80 архангелогородцев заложили именные кирпичи в строящийся дом эко-класса
Хождение в народ. Годзиш на автобусе, Скубенко пешком
Игорь Скубенко назначил "социального" зама
Это не она: в соцсетях появилась фейковая страница Надежды Виноградовой
Бывший конкурент Игоря Скубенко стал его замом
Новым главой администрации Северодвинска стал Игорь Скубенко
Архангелогородец через суд добился от администрации города ремонта пола
В Котласе заключенный прислал в редакцию телевидения письмо с угрозой о взрыве
В областном центре женщина пыталась убить ножом свою подругу
В Плесецком районе мужчина отправился в колонию за плохое обращение с ребенком
В Северодвинске открылась спартакиада для молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации
Хоккеисты "Водника" выступили против игры Дмитрия Савельева за команду противника
Столица Поморья присоединится к Всероссийскому дню ходьбы
В Архангельске стартовала Специальная Олимпиада
На камерной сцене Архангельского театра драмы сыграли спектакль немецкого режиссера
Церемония открытия Маргаритинки состоится 22 сентября
Артисты из Карелии, Коми и Вологды выступят в Архангельске
Культурные центры города начинают творческий сезон
Выставка художника Владимира Коркодыма «Поэзия правды» открылась в Вельске
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел:
|Сделано в Artil.ru