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Пятница, 22 сентября, 16:34

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/09/22/53034.html

Происшествия

В Архангельске росгвардейцы задержали буйную посетительницу кафе

В Архангельске росгвардейцы задержали буйную посетительницу кафе
Сегодня, 22 сентября, около 3 часов ночи в Росгвардию поступил тревожный сигнал из кафе, расположенного на ул. Попова.

Прибывший наряд задержал в помещении заведения 22-летнюю посетительницу, которая выражалась нецензурной бранью в адрес работников кафе и других посетителей, а также разбила стол. Задержанную передали сотрудникам полиции.

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