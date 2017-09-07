В Плесецком районе мужчина отправился в колонию за плохое обращение с ребенком

Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 39-летнему жителю Плесецкого района. Он признан виновным в истязании несовершеннолетнего, незаконном лишении несовершеннолетнего свободы и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Следствием и судом установлено, что в период с марта по апрель 2017 года в Плесецком районе осужденный ненадлежащим образом исполнял обязанности по воспитанию 8-летнего сына. Он же, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью наказания за потерю вещей и плохое поведение систематически наносил ребенку побои кожаным ремнем, а также привязывал его за руки ремнем к перилам лестничного марша в подъезде дома, оставляя в таком положении на несколько часов.

В ходе допроса обвиняемый свою вину признал частично. После случившегося несовершеннолетний мальчик помещен в социально- реабилитационной центр.

Приговором Плесецкого районного суда Архангельской области мужчине по совокупности преступлений назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, - сообщает пресс-служба регионального следкома.