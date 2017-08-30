Спасатели пришли на помощь потерявшемуся под Архангельском рыбаку

20 сентября вечером в службу спасения пришло сообщение, что 53-летний мужчина заблудился в районе острова Голец.

Рыбак не мог сориентироваться, а навигатора при нём не было. Лодку прибило в камыши, видимость вокруг в это время суток нулевая. Кроме того, телефон у рыбака садился.

Используя судно на воздушной подушке Хивус-10, спасатели вышли на поиски в ночь, созванивались с родственниками потерявшегося (с ним самим связь прервалась), прочесали все возможные протоки.

С рассветом мужчина вышел на открытую воду и связь с ним возобновилась. Нашли его между Мудьюгом и Васильевскими створами. Рыбака сопроводили до катерной стоянки на Бревеннике, медицинская помощь ему не потребовалось, сообщает пресс-служба регионального МЧС.