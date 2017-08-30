В Плесецком районе задержан подозреваемый в грабеже

Подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался нигде не работающий, ранее неоднократно судимый 31-летний местный житель.
По имеющейся информации, преступлению предшествовала ссора, возникшая в ходе совместного распития спиртного. Похищенное имущество изъято сотрудниками полиции и вскоре будет передано владельцу.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание до семи лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области.