В Плесецком районе задержан подозреваемый в грабеже Утром 20 июля в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный обокрал квартиру на улице Садовой. Подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался нигде не работающий, ранее неоднократно судимый 31-летний местный житель. По имеющейся информации, преступлению предшествовала ссора, возникшая в ходе совместного распития спиртного. Похищенное имущество изъято сотрудниками полиции и вскоре будет передано владельцу. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание до семи лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области. Нашли ошибку? Выделите текст,

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