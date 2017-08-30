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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/09/21/53024.html

Происшествия

В Плесецком районе задержан подозреваемый в грабеже

В Плесецком районе задержан подозреваемый в грабеже
Утром 20 июля в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный обокрал квартиру на улице Садовой.

Подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался нигде не работающий, ранее неоднократно судимый 31-летний местный житель.

По имеющейся информации, преступлению предшествовала ссора, возникшая в ходе  совместного распития спиртного. Похищенное имущество изъято сотрудниками полиции и вскоре будет передано владельцу.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание до семи лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области.

Вчера 18:40

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