В Онеге женщина заплатит приличный штраф за непотушенную сигарету

30 июля прошлого года в Онеге случился пожар в пятиэтажном доме № 172 на улице Ленина. В результате возгорания повреждения получили пять квартир, жильцам был причинен ущерб на сумму более 345 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Дознаватели пришли к выводу, что причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем при курении молодой женщины. Гражданка С., находясь в гостях у своей подруги, покурила на балконе и выбросила непотушенную сигарету. Окурок попал на сгораемые материалы, что привело к возникновению пожара.

Действия С. квалифицированы как уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, путем неосторожного обращения с огнем, за что статьей 168 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность.

В суде виновница пожара свою вину отрицала и даже пыталась обжаловать вынесенный в отношении нее обвинительный приговор. Однако суд пришел к выводу, что виновность женщины полностью подтверждается материалами дела, теперь ей придется выплатить потерпевшим причиненный ущерб, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.