В силу вступил приговор по уголовному делу о смертельном ДТП в Красноборском районе

Вступил в законную силу приговор Красноборского районного суда в отношении Эдуарда Налетова, осужденного за нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Налетов около 22:00 18 марта 2017г., управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь из деревни Ферма-2 в село Черевково, на 227 км автодороги Усть-Вага-Ядриха уснул за рулем, выехал на обочину дороги, где врезался в легковой автомобиль и стоящих на обочине пешеходов. В результате дорожно-транспортного происшествия один его участник погиб и еще двоим причинен тяжкий вред здоровью.



За совершение данного преступления Налетову судом назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 2 года



Судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда приговор признан законным и обоснованным, апелляционная жалоба в интересах осужденного его защитника, заявляющего о возможности назначения наказания в виде лишения свободы условно, оставлена без удовлетворения.

Кроме того с осужденного в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн. рублей, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.