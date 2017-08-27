В Архангельске задержаны подозреваемые в совершении серии краж

В отдел полиции № 3 поступило сообщение от местного жителя. По словам заявителя, из его квартиры, расположенной в дома по улице Смольный Буян, был похищен планшетный компьютер и ноутбук общей стоимостью около 10 тысяч рублей.

Сотрудникам уголовного розыска удалось выйти на след злоумышленников. Ими оказались нигде не работающие, ранее судимые за кражи мужчины 1982-го и 1983-го годов рождения. Подозреваемые были задержаны с поличным при совершении очередной кражи.

По имеющейся информации, мужчины могут быть причастны к совершению целой серии аналогичных преступлений. Установлено, что злоумышленники действовали исключительно в дневное время, когда хозяев квартир не было дома. Вскрывая входные двери при помощи отмычек, они проникали в помещение и похищали золотые украшения и компьютерную технику.

По фактам краж имущества из квартир возбуждены уголовные дела, - сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области.