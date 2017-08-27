Со слов очевидцев, девушка вышла на проезжую часть, не посмотрев по сторонам, она разговаривала по телефону, сообщает региональная ГИБДД.
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Среда, 20 сентября, 14:28
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/09/20/52995.html
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В Котласе девушка попала в реанимацию в результате ДТП
Фото пресс-службы регионального УГИБДД
19 сентября в 19:19 на улице Репина в Котласе 22-летний водитель автомобиля «Фольксваген» сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 18-летнюю девушку. Пострадавшая с тяжелыми травмами доставлена в реанимацию.
Со слов очевидцев, девушка вышла на проезжую часть, не посмотрев по сторонам, она разговаривала по телефону, сообщает региональная ГИБДД.
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