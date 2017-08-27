Новости дня

Вельский район представит на Маргаритинской ярмарке местный мёд и сувениры

В Архангельске задержаны подозреваемые в совершении серии краж

Семейные пары Архангельска, находящиеся в состоянии развода, смогут бесплатно пойти к семейному психологу

В Котласе девушка попала в реанимацию в результате ДТП

Мобильная версия 16+

Среда, 20 сентября, 14:28

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/09/20/52995.html

Происшествия

В Котласе девушка попала в реанимацию в результате ДТП

В Котласе девушка попала в реанимацию в результате ДТП
Фото пресс-службы регионального УГИБДД
19 сентября в 19:19 на улице Репина в Котласе 22-летний водитель автомобиля «Фольксваген» сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 18-летнюю девушку. Пострадавшая с тяжелыми травмами доставлена в реанимацию.

Со слов очевидцев, девушка вышла на проезжую часть, не посмотрев по сторонам, она разговаривала по телефону, сообщает региональная ГИБДД.

Сегодня 12:47

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

ФСБ выявила коррупцию на СоловкахСегодня 10:18

На Чумбаровке укладывают тротуарную плиткуСегодня 07:20
3 комментария

В Архангельске продолжается капремонт жилых домовВчера 17:10

Дело о "четырех шурупах": Архангельский областной суд оставил штраф в 15 тысяч рублейВчера 12:13

Это не она: в соцсетях появилась фейковая страница Надежды ВиноградовойВчера 10:48
6 комментариев

Происшествия

В Архангельске задержаны подозреваемые в совершении серии кражСегодня 14:22

В Коряжме задержан нетрезвый автолюбитель Сегодня 12:09

ФСБ выявила коррупцию на СоловкахСегодня 10:18

В Каргополе работник сферы микрофинансирования присвоила 140 тыс. руб.Сегодня 10:02

В Няндоме задержан пенсионер, ударивший ножом своего братаСегодня 09:46

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Вельский район представит на Маргаритинской ярмарке местный мёд и сувениры

Семейные пары Архангельска, находящиеся в состоянии развода, смогут бесплатно пойти к семейному психологу

В Архангельске 97,4% домов подключены к теплоснабжению

В профильных лагерях Архангельска отдохнуло 250 школьников

В связи с проведением Маргаритинской ярмарки в Архангельске будут перекрыты некоторые улицы

В январе – августе заготовка древесины леспромхозами ГК «Титан» составила 1 467,3 тыс. м³

Предприниматели региона посетят семинар об открытии бизнеса в сфере образования

Архангельские школьники участвуют в бизнес-сити-квесте

В Коряжме в рамках государственно-частного партнерства строится школьный спортивно-технический комплекс

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в августе 2017 года

Это не она: в соцсетях появилась фейковая страница Надежды Виноградовой

Бывший конкурент Игоря Скубенко стал его замом

Новым главой администрации Северодвинска стал Игорь Скубенко

Несчастливый мандат: бизнесмен Мильченко не пошел в облсобрание

Наводя порядок… Станет ли Годзиш новым Лейцингером?

В Архангельске задержаны подозреваемые в совершении серии краж

В Коряжме задержан нетрезвый автолюбитель

ФСБ выявила коррупцию на Соловках

В Каргополе работник сферы микрофинансирования присвоила 140 тыс. руб.

В Архангельске стартовала Специальная Олимпиада

Новая спортивная площадка открылась в селе Ломоносово

Определены победители финала Кубка области по стендовой стрельбе

В Северодвинске прошёл региональный фестиваль футбола

«Водник» одержал вторую крупную победу подряд

Артисты из Карелии, Коми и Вологды выступят в Архангельске

Культурные центры города начинают творческий сезон

Выставка художника Владимира Коркодыма «Поэзия правды» открылась в Вельске

Северодвинский музыкант участвует в шоу "Голос" на Первом канале

Жители Поморья увидят фильм норвежского режиссера
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru