ФСБ выявила коррупцию на Соловках

Возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального бюджетного учреждения посёлка Соловецкий.

Он обвиняется в получении от представителя коммерческой организации взятки в размере более 500 тысяч рублей за устранение конкурентной среды и монополизацию при использовании островных причалов.

Чиновника и взяткодателя задержали сотрудники РУФСБ. Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемых под стражу, - сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

По данным источников, речь идет о директоре муниципального «Соловецкого многофункционального центра» и общественно-культурного центра «Соловки» Михаиле Магиде. Также говорится о задержании директора компании "Экотэк" Константина Кузнецова - также по этому делу. Официальной информации о задержании Кузнецова пока нет.