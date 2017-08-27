В Каргополе работник сферы микрофинансирования присвоила 140 тыс. руб.

Заместителем прокурора Каргопольского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летней Марины Вакуриной, обвиняемой в присвоении чужого имущества и 29-летней Марины Гонашвили, обвиняемой в пособничестве Вакуриной в присвоении чужого имущества.
Заместителем прокурора Каргопольского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летней Марины Вакуриной, обвиняемой в присвоении чужого имущества и 29-летней Марины Гонашвили, обвиняемой в пособничестве Вакуриной в присвоении чужого имущества.