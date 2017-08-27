В Котласе произошёл пожар в гаражном кооперативе

18 сентября около 12.30 на улице Пугачева в Котласе произошел пожар в гаражном кооперативе на 18 боксов.

Утром около 9 часов электрик, вернувшись с рыбалки, поставил в свой бокс лодку с мотором и отправился домой. Позже в гараж наведался председатель кооператива, обратил внимание, что включенный электрочайник работает некорректно и заподозрил неладное в электрооборудовании.

Чуть позже он отправился осмотреть гаражной хозяйство и увидел, что как раз из бокса, что принадлежит электрику, идёт дым. «Скорее приезжай! Поторопись! У тебя пожар!» – предупредил он своего соседа по гаражному кооперативу и позвонил пожарным.

Прибывшие пожарные эвакуировали из соседних с горящим боксом помещений автомобиль ВАЗ-2109 и 50-литровый газовый баллон. Пламя, хотя и вышло на крыши двух соседних боксов, большого ущерба не причинило. А вот в боксе электрика обгорели стены и имущество.

Что касается причины, то пожарный дознаватель Алексей Паншин считает, что к пожару привела неисправность электрооборудования, сообщает arh112.