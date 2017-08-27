В Архангельске задержали "квартет", торговавший наркотиками

Полиция задержана организованную преступную группу, продающую наркотики через Интернет.

22-летняя жительница Архангельска создала интернет-магазин, через который наркотики продавались на территории Архангельской области. Помимо нее сбытом занимались два молодых человека и 19-летняя девушка, все трое ранее судимы.

Подозреваемые фасовали наркотики и раскладки зелья в «тайники».

При подозреваемых был обнаружен и изъят пакет с наркотическим веществом в крупном размере.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Ведется следствие, сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области.