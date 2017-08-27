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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/09/19/52975.html

Происшествия

В Архангельске задержали "квартет", торговавший наркотиками

В Архангельске задержали "квартет", торговавший наркотиками
РressFoto
Полиция задержана организованную преступную группу, продающую наркотики через Интернет.

22-летняя жительница Архангельска создала интернет-магазин, через который наркотики продавались на территории Архангельской области. Помимо нее сбытом занимались два молодых человека и 19-летняя девушка, все трое ранее судимы. 

Подозреваемые фасовали наркотики и раскладки зелья в «тайники».

При подозреваемых был обнаружен и изъят пакет с наркотическим веществом в крупном размере.  

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Ведется следствие, сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области.

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