Пострадала двухгодовалая девочка – она находилась в легковушке на заднем пассажирском сиденье справа, в детском автокресле, пристегнутая ремнем безопасности. У ребенка сотрясение головного мозга, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.
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Вторник, 19 сентября, 20:02
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/09/19/52974.html
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В Северодвинске двухлетняя девочка получила травму в ДТП
Фото пресс-службы регионального УГИБДД
18 сентября в 18:25 на улице Ленина, женщина за рулем «Хёндай» при повороте налево на зеленый не пропустила встречный грузовик «ЗИЛ-131». Автомобили столкнулись.
Пострадала двухгодовалая девочка – она находилась в легковушке на заднем пассажирском сиденье справа, в детском автокресле, пристегнутая ремнем безопасности. У ребенка сотрясение головного мозга, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.
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