В Архангельске старшеклассница избила ровесницу

19 сентября в социальных сетях разлетелись страшные кадры, сделанные в Архангельске. На фото отчетливо видно, как одна школьница бьет и пинает вторую. Обидчицу не останавливает даже то, что её жертва уже обессиленно сидит на земле.

Фото - это скриншот из видео, на котором слышно, что за кадром несколько подростков смеются и подначивают подругу продолжать избиение.

Материалы были опубликованы анонимно, их автор решил остаться неизвестным. Он отметил, что девушка 14-ти лет "держит в страхе многих детей", которые слабее и не могут постоять за себя. Также он упоминает школу №32 и просит родителей, чьи дети там обучаются, проявить бдительность. И хотя информация пока не имеет никакого официального подтверждения, страшные кадры говорят сами за себя.

Администрация паблика "Вконтакте" отмечает, что заявление в полицию уже написано и предоставлены все материалы.