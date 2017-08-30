В Мезенском районе мужчина погиб, выпав из трактора

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении тракториста рыболовецкого колхоза «Освобождение» Альберта Малыгина, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности.

Малыгин 19 июля 2017 г., управляя трактором, двигаясь от села Койда по берегу Белого моря, посадил односельчанина, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, в кабину трактора, рассчитанную исключительно на размещение в ней одного человека.

При движении пассажир уснул и выпал через незапертое заднее окно кабины трактора, попав под колеса. Вследствие полученных телесных повреждений несовместимых с жизнью потерпевший погиб на месте происшествия, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.