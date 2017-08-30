В Коноше задержаны подозреваемые в убийстве пенсионера

С 15 сентября 2017 года в Коношском районе искали пропавшего 57-летнего пенсионера, который подрабатывал сторожем на пилораме.

В лесополосе у деревни Сосновка обнаружено лишь его тело с открытой черепно-мозговой травмой, множественными колото-резаными ранениями и ожогами тела.По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении убийства задержаны два работника пилорамы.

По предварительной версии, в ночь на 14 сентября 2017 года в бытовке поссорились подозреваемый и потерпевший, который якобы утратил зарядное устройство. Подозреваемые, полагая, что к его исчезновению причастен пенсионер, избили потерпевшего, затем на улице продолжили наносить удары, в том числе подручными предметами. С целью сокрытия следов преступления они облили его бензином и подожгли. На следующее утро тело отнесли в лесополосу, где оно и было обнаружено сотрудниками правоохранительных органов.

Суд удовлетворил ходатайства следователя и избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщает пресс-служба регионального следкома.