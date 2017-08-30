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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/09/19/52962.html

Происшествия

За выходные в Поморье задержали пять алководителей

За выходные в Поморье задержали пять алководителей
РressFoto
В минувшие выходные сотрудниками Котласского филиала Росгвардии на улицах райцентра выявлены два водителя, управлявших транспортными средствами с нарушениями правил дорожного движения.

Оба автолюбителя имели признаки алкогольного опьянения и находились за рулем без документов на право управления транспортным средством и страховых полисов ОСАГО.
Нарушители переданы сотрудникам ГИБДД, которыми составлены административные материалы за допущенные правонарушения.

В воскресенье, 17 сентября, в соседней Коряжме сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии также выявлены два транспортных средства, водители которых имели признаки алкогольного опьянения.

Один из нарушителей ранее уже был лишен водительского удостоверения. Для дальнейшего разбирательства данные граждане были переданы сотрудникам ГИБДД.

17 сентября в Северодвинске экипаж Росгвардии остановил на ул. Энергетиков автомобиль Renault Megane, водитель которого нарушил правила дорожного движения. В ходе установления личности у автолюбителя были выявлены признаки алкогольного опьянения. Задержанного передали сотрудникам дорожно-патрульной службы.

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