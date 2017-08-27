В Архангельске "чёрные риэлторы" за квартиру убили двух пожилых людей

12 сентября в реке Юрас были обнаружены тела 87-летнего ветерана Великой Отечественной войны и его 77-летней сестры. Экспертиза установила, что пенсионеров задушили.

По подозрению в убийстве были задержаны шестеро архангелогородцев.

Следствие выяснило, что двое супругов, «чёрных» риелторов, предложили брату и сестре помощь в продаже их однокомнатной квартиры в центре города. Пенсионеры отказались, тогда злоумышленники решили осуществить свой план, убив пенсионеров.

Они нашли исполнителей убийства. 11 сентября киллеры обманом усадили в машину 77-летнюю женщину и задушили её. Взяв ключи от квартиры, преступники напали на ветерана, который не мог передвигаться. Тела отвезли к реке Юрас и сбросили в воду, сообщила пресс-служба регионального следственного комитета.