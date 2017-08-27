В Котласе пожилая женщина попала в реанимацию из-за замыкания в морозилке

15 сентября в отделение реанимации Котласской ЦГБ поступила пациентка с отравлением продуктами горения.

Причиной отравления стало короткое замыкание электропроводки морозильной камеры в кухне. Из-за него загорелась стена, от высокой температуры начал плавиться подвесной потолок.

Дома в это время находилась 82-летняя хозяйка. Пенсионерка, пытаясь самостоятельно справиться с возгоранием, получила серьезное отравление ядовитым дымом. Огонь удалось затушить, но старушка не смогла вовремя эвакуироваться – ей стало плохо. Женщину, лежавшую без сознания на полу, обнаружил сын.

Пострадавшая находится в тяжелом состоянии и до сих пор не пришла в сознание, сообщает портал "Безопасность АО".