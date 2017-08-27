В результате ДТП пострадала водитель автомобиля «Фольксваген», у нее перелом ключицы и угроза прерывания беременности, сообщает региональная ГИБДД.
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/09/18/52949.html
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В Северодвинске беременная женщина пострадала в ДТП
Фото пресс-службы регионального УГИБДД
15 сентября на улице Карла Маркса водитель «Нивы шевроле», при выезде со двора не уступил дорогу «Фольксвагену», за рулем которого была беременная 22-летняя девушка.
В результате ДТП пострадала водитель автомобиля «Фольксваген», у нее перелом ключицы и угроза прерывания беременности, сообщает региональная ГИБДД.
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