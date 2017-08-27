В округе Варавино-Фактория произошло жестокое убийство

Вечером 17 сентября в одной из квартир по улице Революции в Архангельске обнаружено тело 36-летнего мужчины со множественными колото- резаными ранениями. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело.

По подозрению в убийстве задержаны ранее судимые за преступления против собственности 20-летний уроженец Великого Новгорода и его 28-летняя знакомая, зарегистрированная в Ненецком автономном округе.

По предварительной информации, в доме коридорного типа после совместного употребления спиртных напитков между мужчинами на почве ревности произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес несколько ударов ножом и молотком по различным частям тела потерпевшему. При этом к избиению присоединилась и подруга подозреваемого, из-за которой и возникла конфликтная ситуация. От полученных травм пострадавший скончался на месте преступления.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъяты орудия преступления. Назначены экспертизы, проводятся допросы, - сообщает пресс-служба регионального следкома.