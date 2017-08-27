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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/09/17/52931.html

Происшествия

В Архангельске кто-то регулярно поджигает деревяшку, предназначенную под расселение

В Архангельске кто-то регулярно поджигает деревяшку, предназначенную под расселение
Двухэтажная "деревяшка" по адресу Партизанская 18, за несколько дней перенесла пять пожаров.

9 сентября окно квартиры на втором этаже разбили камнем с улицы. В тот же вечер загорелся тамбур в подъезде. Дом загорался еще 4 раза, но уже в соседнем подъезде. 10 и 12 сентября там горели нежилые квартиры. 

16 сентября рано утром пожарные вновь выехали по тому же адресу. Спустя полтора часа после тушения пожарный дознаватель, прибывший для осмотра места происшествия, обнаружил очередной пожар — в одной из пустующих квартир горела мягкая мебель. Это возгорание также удалось быстро ликвидировать. 

Возгорания носят умышленный характер, так как в отключенном от коммуникаций здании гореть попросту нечему. Но кто мог совершить поджоги, жильцы не знают. Следов легковоспламеняющейся жидкости на месте происшествия не обнаружено — скорее всего, злоумышленник попросту поджигает старую мебель и одежду, которой в старом доме в избытке, сообщает arh112.

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