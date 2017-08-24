В результате полученных травм школьник скончался на месте происшествия. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
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Суббота, 16 сентября, 19:46
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/09/16/52924.html
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В Холмогорском районе школьник погиб в ДТП
15 сентября около 20:30 на десятом километре автодороги «Холмогоры — Матигоры» мужчина, управляя автомобилем Volkswagen, при обгоне на неосвещённом участке дороги, сбил идущего во встречном направлении по проезжей части ребёнка 2002 года рождения.
В результате полученных травм школьник скончался на месте происшествия. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
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