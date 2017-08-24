Новости дня

Архангельск посетит делагация Китайской Народной Республики

В столице Поморья прошёл "Кросс нации - 2017"

В Архангельске помолятся об устроении семейной жизни

В Холмогорском районе школьник погиб в ДТП

Мобильная версия 16+

Суббота, 16 сентября, 19:46

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/09/16/52924.html

Происшествия

В Холмогорском районе школьник погиб в ДТП

В Холмогорском районе школьник погиб в ДТП
15 сентября около 20:30 на десятом километре автодороги «Холмогоры — Матигоры» мужчина, управляя автомобилем Volkswagen, при обгоне на неосвещённом участке дороги, сбил идущего во встречном направлении по проезжей части ребёнка 2002 года рождения.

В результате полученных травм школьник скончался на месте происшествия. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сегодня 15:53

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

В столице Поморья прошёл "Кросс нации - 2017"Сегодня 19:20

Северодвинский музыкант участвует в шоу "Голос" на Первом каналеСегодня 10:59

От Лебедева до Скубенко. Кто руководил СеверодвинскомВчера 15:13
7 комментариев

Терминал у МРВ снесут к 1 октябряВчера 11:45

В Архангельске отопление дали в 1217 домахВчера 10:23

Происшествия

В Няндоме руководитель управляющей компании получила «уголовку»Сегодня 13:40

Бывший глава Катунино отправился в колонию строгого режима на восемь летСегодня 10:36

В Северодвинске судебный пристав прикинулась бухгалтером чтобы выловить должницуВчера 16:30

Внимание: разыскивается мошенница! Вчера 14:30

Под Архангельском найден заблудившийся пенсионерВчера 13:32

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Архангельск посетит делагация Китайской Народной Республики

В Архангельске помолятся об устроении семейной жизни

Архангельский студент представил программу моделирования трехмерной структуры бумажного полотна

Ученые из Архангельска сделали важное открытие в Юго-Восточной Азии

16 сентября в Поморье ожидается сильный дождь

В Поморье АПК Безопасный город, созданный Ростелекомом, переводится в промышленную эксплуатацию

Сотрудники группы "Илим" получили награды губернатора в связи с профессиональным праздником

На 2018 год коряжемцы заявили в благотворительный фонд «Илима» 55 проектов на 36 миллионов рублей

В 2017 г. площадь воспроизводства лесов и ухода за лесами леспромхозами ГК «Титан» составит более 13,5 тыс. га

Группа "Илим" и правительство региона подписали соглашение

Бывший конкурент Игоря Скубенко стал его замом

Новым главой администрации Северодвинска стал Игорь Скубенко

Несчастливый мандат: бизнесмен Мильченко не пошел в облсобрание

Наводя порядок… Станет ли Годзиш новым Лейцингером?

Еще один соратник Михальчука попал в поле зрения органов

В Няндоме руководитель управляющей компании получила «уголовку»

Бывший глава Катунино отправился в колонию строгого режима на восемь лет

В Северодвинске судебный пристав прикинулась бухгалтером чтобы выловить должницу

Внимание: разыскивается мошенница!

В столице Поморья прошёл "Кросс нации - 2017"

Новодвинцы пробежали кросс "Золотая осень"

«Водник» начал новый сезон с победы

В архангельском "Кроссе наций" примут участие 65 "особых" спортсменов

Архангельск присоединится к "Кроссу нации-2017"

Северодвинский музыкант участвует в шоу "Голос" на Первом канале

Жители Поморья увидят фильм норвежского режиссера

Выставка работ главного фотографа Эрмитажа открылась в Архангельске

В Северном народном хоре начинается новый творческий сезон

Культурный центр "Соломбала-Арт" открывает новый сезон
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru