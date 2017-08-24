Бывший глава Катунино отправился в колонию строгого режима на восемь лет

Вступил в законную силу приговор суда, которым были осуждены бывший глава МО «Катунинское» Сергей Пилипчук и его сообщник Николай Рубцов.

Пилипчук, используя служебное положение, при пособничестве своего знакомого Рубцова совершил растрату вверенного имущества – аэродромных железобетонных плит, находящихся в собственности муниципального образования, чем причинил ущерб бюджету на общую сумму свыше 28 млн рублей.

Также бывший глава Катунино получил от участкового ОМВД России «Приморский» взятку в сумме 300 000 рублей за предоставление квартиры по договору социального найма.

Судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда апелляционные жалобы Пилипчука с доводами о невиновности в растрате и неверной квалификации содеянного как взятки отклонила.

Назначенное приговором Приморского районного суда наказание: бывшему главе МО «Катунинское» (8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима) и Рубцову (4 лет 8 месяцев лишения свободы условно) оставила без изменения, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.