В Северодвинске судебный пристав прикинулась бухгалтером чтобы выловить должницу

Жительница Северодвинска оказалась должна более 350 тысяч рублей, в том числе 180 тысяч рублей алиментов своим детям. Официально она не работала, по месту жительства не проживала, избегала встреч с судебными приставами.

Должницу объявили в розыск. Приставы проверили все адреса, по которым она могла находиться, но безрезультатно. Звонки на мобильный телефон должница сбрасывала.

Судебный пристав связалась с разыскиваемой под видом бухгалтера организации, в которой та когда-то работала, и сказала, что за предприятием остался небольшой долг перед ней и эти деньги надо срочно получить.

В бухгалтерии женщину ждали судебные приставы. Её доставили в отдел и составили административный протокол за неисполнение родительских обязанностей по содержанию несовершеннолетних.

Если жительница Северодвинска по-прежнему не будет платить алименты, её привлекут к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба регионального УФССП.