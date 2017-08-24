В Северодвинске судебный пристав прикинулась бухгалтером чтобы выловить должницу

Должницу объявили в розыск. Приставы проверили все адреса, по которым она могла находиться, но безрезультатно. Звонки на мобильный телефон должница сбрасывала.
Судебный пристав связалась с разыскиваемой под видом бухгалтера организации, в которой та когда-то работала, и сказала, что за предприятием остался небольшой долг перед ней и эти деньги надо срочно получить.
В бухгалтерии женщину ждали судебные приставы. Её доставили в отдел и составили административный протокол за неисполнение родительских обязанностей по содержанию несовершеннолетних.
Если жительница Северодвинска по-прежнему не будет платить алименты, её привлекут к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба регионального УФССП.