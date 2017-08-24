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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/09/15/52909.html

Происшествия

Под Архангельском найден заблудившийся пенсионер

Под Архангельском найден заблудившийся пенсионер
13 сентября во второй половине дня в службу спасения позвонил 66-летний мужчина, заблудившийся в лесу в районе Ижмы.

Уже смеркалось, а пенсионер плутал по лесу. Было принято решение о выезде оперативной группы областной службы спасения на поисковые работы. Мужчине рекомендовали оставаться на месте и беречь заряд на телефоне.

Но когда спасатели приехали на дорогу на Лапоминку, выяснилось, что грибник не ждал их на одном месте, а двигался на юг и вышел на избушку, в которой были люди. Пенсионеру подсказали, как добраться до поселка Ижма. Так как на пути грибника был деревянный мостик, спасатели решили дождаться пенсионера около этого места. Проехать далее на служебном транспорте было невозможно.

Вскоре грибник вышел к ожидавшим его у мостика спасателям. Оттуда оставалось около двух километров до населенного пункта. Мужчина на здоровье не жаловался, в экстренной медпомощи он не нуждался, его до его личного автомобиля, оставленного у дороги, сообщает Архангельская служба спасения.

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