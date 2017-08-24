В Северодвинске в ДТП пострадала женщина

12 сентября в 19:05 напротив д. 34 по Архангельскому шоссе, водитель пассажирского автобуса АКА-5225 (маршрут № 138), не соблюдая безопасную дистанцию, допустил столкновение с движущимся впереди автомобилем «НYUNDAI-i40».

От удара машину откинуло на стоящий впереди автомобиль «Лада-217030». В результате столкновения пострадала пассажирка автомобиля «НYUNDAI-i40», женщина, 1951 года рождения, которая находилась, на переднем пассажирском сиденье, пристегнутая ремнем безопасности.

У неё травма головы. Со слов пострадавшей, после ДТП она вышла из автомобиля и, не почувствовав никаких недомоганий, уехала домой попутным транспортом, однако дома ей стало плохо и она вызвала неотложку, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.