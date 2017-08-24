В Вельском районе мужчина ограбил и убил пенсионерку

Следственными органами завершено предварительное следствие в отношении 56-летнего жителя Вельского района, обвиняемого в убийстве и грабеже.

По версии следствия, 13 февраля 2017 года утром в поселке Шунема Вельского района обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в квартиру к 78-летней пенсионерке. Обыскав квартиру, он обнаружил и забрал себе 3 тысячи рублей.

Вернувшаяся домой женщина обнаружила его на веранде квартиры и потребовала отдать ей денежные средства, угрожая вызвать сотрудников правоохранительных органов. Опасаясь разоблачения, обвиняемый напал на пенсионерку и нанес ей множественные удары молотком по голове. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте преступления, а обвиняемый скрылся с похищенными денежными средствами, распорядившись ими по своему усмотрению.

В ходе допроса обвиняемый свою вину признал. По делу выполнен необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. Уголовное дело направлено в органы прокуратуры для утверждения обвинительного заключения, - сообщает пресс-служба регионального следкома.