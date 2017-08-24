На Соловках трое заготовителей водорослей погибли при пожаре 13 сентября на острове Малая Муксолма в деревянном доме с печкой произошло возгорание. Позже там были обнаружены тела трех жителей Архангельской области, которые приехали на остров для заготовки водорослей. В ближайшее время на остров вылетит следственно-оперативная группа. Следствию предстоит установить причины возгорания и смерти погибших, сообщает пресс-служба регионального следкома. Нашли ошибку? Выделите текст,

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