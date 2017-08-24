В ближайшее время на остров вылетит следственно-оперативная группа. Следствию предстоит установить причины возгорания и смерти погибших, сообщает пресс-служба регионального следкома.
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Четверг, 14 сентября, 20:14
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/09/14/52886.html
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На Соловках трое заготовителей водорослей погибли при пожаре
13 сентября на острове Малая Муксолма в деревянном доме с печкой произошло возгорание. Позже там были обнаружены тела трех жителей Архангельской области, которые приехали на остров для заготовки водорослей.
В ближайшее время на остров вылетит следственно-оперативная группа. Следствию предстоит установить причины возгорания и смерти погибших, сообщает пресс-служба регионального следкома.
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