Пострадал водитель легковушки, с травмами различной степени тяжести он был госпитализирован, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.
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Четверг, 14 сентября, 12:52
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/09/14/52882.html
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На Кузнечевском мосту легковушка столкнулась с большегрузом
13 сентября вечером автомобиль «Бид Ф3» врезался в ограждение моста, после чего вылетел на встречку и столкнулся со «Сканией» с прицепом.
Пострадал водитель легковушки, с травмами различной степени тяжести он был госпитализирован, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.
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