Архангелогородец получил исправительные работы за то что оставил сбитого пешехода в опасности Сергей Кожин 16 ноября прошлого года по дороге в Васьково сбил пешехода, которого от удара отбросило в кювет. Недолго думая, мужчина скрылся с места ДТП, а затем попытался спрятать автомобиль. Приговором суда Кожину назначено наказание в виде исправительных работ на срок 10 месяцев с удержанием 15 % из заработной платы в доход государства, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области. Нашли ошибку? Выделите текст,

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