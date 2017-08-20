В Вельском районе задержан молодой человек, угнавший автомобиль родственников

12 сентября в начале первого часа ночи наряд Росгвардии, двигаясь по д. Лукинской, заметил на обочине автомобиль Renault Sandero с разбитой передней дверью.

Молодой человек, находившийся на водительском сиденье, заметив подъезжающий экипаж, выбежал из автомашины и попытался скрыться, но был задержан сотрудниками Росгвардии.

20-летний местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения, какие-либо документы у него отсутствовали. Задержанный пояснил, что водительского удостоверения у него никогда не было, а автомобиль он взял у родственников без их ведома, чтобы покататься.

Сотрудники Росгвардии вызвали бригаду «неотложки» для оказания медицинской помощи пострадавшему при ДТП молодому человеку и автопатруль ГИБДД для дальнейшего разбирательства.





