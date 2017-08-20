В Соломбале судебные приставы наложили арест на имущество жителей Дома молитв

Судебные приставы Соломбальского округа обязаны демонтировать часть жилого дома нескольких должников которая построена на земельном участке, принадлежащем гаражно-строительному кооперативу.

Таким образом, незаконная постройка заняла 200 кв. метров чужой территории.

Также суд обязал ответчиков возместить истцу судебные издержки в размере более 100 тысяч рублей.

В установленные законом сроки решения суда исполнены не были, судебные приставы вышли по адресу должников. Оказалось, что во второй половине жилого дома располагается дом молитв.

Приставы арестовали имущество должников: компьютер, миксер, кухонный комбайн, мультиварку, фортепиано. Арестованное имущество было изъято. Если должниками не будут предприняты меры к погашению задолженностей, имущество будет реализовано, сообщает пресс-служба УФССП России по Архангельской области и НАО.