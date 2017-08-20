В результате ДТП находившиеся в легковушке водитель и две женщины 64 и 38 лет, они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Причина и обстоятельства ДТП уточняются, сообщает региональная ГИБДД.
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Среда, 13 сентября, 15:02
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/09/13/52860.html
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Под Архангельском автомобиль столкнулся с автопоездом
Фото пресс-службы регионального УГИБДД
12 сентября утром на автодороге М8 «Холмогоры» водитель «Опель вектра» с прицепом выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автопоездом в составе «МАЗ» и прицепа.
В результате ДТП находившиеся в легковушке водитель и две женщины 64 и 38 лет, они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Причина и обстоятельства ДТП уточняются, сообщает региональная ГИБДД.
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