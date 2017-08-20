В Архангельске не обнаружили взрывных устройств

Об атаке телефонных террористов на Архангельск рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Пресс-секретарь РУ ФСБ по Архангельской области Наталья Ожигина сообщила "Региону 29" что ни по одному адресу взрывных устройств обнаружено не было.

— Правоохранительные органы проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по обнаружению лиц, причастных к звонкам, — сообщила Ожигина. — Ничего страшного не произошло, просим граждан сохранять спокойствие.

Напомним, во второй половине дня сотрудники полиции, МЧС и пожарные Архангельска выехали по вызовам по шести адресам — к зданию городской думы, автовокзалу и четырёх торговых центров — «Буму», «Меге», «Титанику» и «Двинским зорям». Здания были эвакуированы.