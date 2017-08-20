Северодвинец отправится под суд за экстремистские комментарии в соцсети

По данным экспертизы, комментарии унижают человеческое достоинство представителей определённой национальности и содержат призывы к насильственным действиям против них.
Следственные органы возбудили уголовное дело о возбуждении ненависти и вражды, а также о публичных призывах к экстремистской деятельности.
Обвиняемый ранее уже был судим за кражи. Дело об экстремизме направлено в прокуратуру, сообщила пресс-служба регионального следкома.
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com