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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/09/12/52852.html

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Северодвинец отправится под суд за экстремистские комментарии в соцсети

Северодвинец отправится под суд за экстремистские комментарии в соцсети
В 2015–2016 годах житель Северодвинска размещал в интернете комментарии к постам в группе нашего региона в социальной сети ВКонтакте.

По данным экспертизы,  комментарии унижают человеческое достоинство представителей определённой национальности и содержат призывы к насильственным действиям против них. 

Следственные органы  возбудили уголовное дело о возбуждении ненависти и вражды, а также о публичных призывах к экстремистской деятельности. 

Обвиняемый ранее уже был судим за кражи. Дело об экстремизме направлено в прокуратуру, сообщила пресс-служба регионального следкома.  

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Комментарии
qd8uclemsrgxv4, сегодня 17:09

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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