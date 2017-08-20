Северодвинец отправится под суд за экстремистские комментарии в соцсети

В 2015–2016 годах житель Северодвинска размещал в интернете комментарии к постам в группе нашего региона в социальной сети ВКонтакте.

По данным экспертизы, комментарии унижают человеческое достоинство представителей определённой национальности и содержат призывы к насильственным действиям против них.

Следственные органы возбудили уголовное дело о возбуждении ненависти и вражды, а также о публичных призывах к экстремистской деятельности.

Обвиняемый ранее уже был судим за кражи. Дело об экстремизме направлено в прокуратуру, сообщила пресс-служба регионального следкома.