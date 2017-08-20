В Архангельске массово эвакуируют посетителей ТЦ

Сегодня, 12 сентября, в Архангельске эвакуировали посетителей сразу нескольких торговых центров, спецслужбы оцепили здания.

По словам очевидцев, оцеплены здания автовокзала, торговых центров БУМ, Мега, Титаник, Двинские зори. Точная причина эвакуации пока неизвестна. Сотрудники правоохранительных органов пока никак не комментируют происходящее.

Возможно, всему виной анонимные сообщения о том, что здания заминированы. По словам очевидцев, в середине рабочего дня телефонные террористы звонили в полицию и сообщали о заложенных взрывных устройствах в зданиях.

К слову, эвакуация различных объектов в городах России началась ещё 10 сентября, первым был Омск. В общероссийский единый день голосования, неизвестный сообщил, что администрация Омска заминирована. Полиция проверила здание, следов заминирования не обнаружила.