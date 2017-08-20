У пострадавшего травмы внутренних органов. Со слов водителя, одетого в темную одежду пешехода он заметил поздно, поэтому, даже применив экстренное торможение, наезда избежать не удалось, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.
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Вторник, 12 сентября, 16:53
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/09/12/52841.html
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В Архангельске подросток попал под колёса автомобиля
Фото пресс-службы регионального УГИБДД
11 сентября в 20:10 на пересечении улиц Самойло и Теснанова 50-летний водитель «Нивы» сбил 15-летнего юношу, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
У пострадавшего травмы внутренних органов. Со слов водителя, одетого в темную одежду пешехода он заметил поздно, поэтому, даже применив экстренное торможение, наезда избежать не удалось, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.
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