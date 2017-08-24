Возле автомашины был задержан мужчина с порезами рук, пытавшийся скрыться от сотрудников Росгвардии.
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Вторник, 12 сентября, 11:50
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/09/12/52835.html
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В Мирном мужчина пытался проникнуть в чужой автомобиль
Накануне около 4 часов утра наряд Росгвардии, работая на маршруте патрулирования, заметил возле одного из охраняемых объектов автомобиль «Fiat» с разбитым передним стеклом.
Возле автомашины был задержан мужчина с порезами рук, пытавшийся скрыться от сотрудников Росгвардии.
Задержанного доставили в ОМВД России по ЗАТО Мирный для дальнейшего разбирательства.
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