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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/09/12/52835.html

Происшествия

В Мирном мужчина пытался проникнуть в чужой автомобиль

В Мирном мужчина пытался проникнуть в чужой автомобиль
Накануне около 4 часов утра наряд Росгвардии, работая на маршруте патрулирования, заметил возле одного из охраняемых объектов автомобиль «Fiat» с разбитым передним стеклом.

Возле автомашины был задержан мужчина с порезами рук, пытавшийся скрыться от сотрудников Росгвардии.

Задержанного доставили в ОМВД России по ЗАТО Мирный для дальнейшего разбирательства.

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