В Шенкурском районе застолье пенсионеров закончилось трагедией

В пятницу житель посёлка Шелашский закупился спиртным и пригласил в гости друга пенсионера. Двухдневное алкогольное застолье закончилось для мужчин трагически.

Утром 10 сентября в их квартире произошел пожар, о котором первой узнала соседка по двухквартирному дому. Женщина проснулась от запаха дыма около 5 часов утра. В это время над соседской половиной уже горела кровля.

Местные жители помогли женщине эвакуировать часть имущества, документы. Пытались помочь и соседям-пенсионерам, но на призывы уже никто не отзывался, а проникнуть в дом было невозможно из-за огня и дыма.

К месту происшествия прибыли пожарные, но все, что оставалось им сделать – это пролить пепелище и защищать от огня соседние дома. Здание выгорело полностью.

При разборе завалов были обнаружены останки двоих мужчин, хозяина и его гостя, 62 и 57 лет. Обстоятельства их гибели выясняются. Скорее всего, имела место неосторожность при курении, сообщает arh112.