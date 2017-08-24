В Новодвинске сотрудница почты обвиняется в мошенничестве

В отношении 28-летней Екатерины Сидоровой, начальника информационного пункта Архангельского почтамта, утверждено обвинительное заключение.

Женщина имела доступ к специальному банковскому счету УФПС Архангельской области, она оформила фиктивное платежное поручение об излишне оплаченном лично ею транспортном налоге за 2016 год в размере более 70 тысяч рублей.

Сидорова обратилась в налоговую, решением которой на ее банковский счет произведен возврат суммы якобы излишне уплаченного транспортного налога.

Так же она изготовила фиктивное платежное поручение об уплате транспортного налога с физических лиц ее свекровью в сумме более 90 тысяч рублей, а затем от ее имени пыталась получить излишне уплаченный налог, однако в этот раз махинация не удалась.

В ходе следствия причиненный преступлением ущерб обвиняемой возмещен в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры прокуратуры.