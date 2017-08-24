В Котласе судебные приставы спасли девочку от жизни с матерью-пьяницей

В Котласе в службу судебных приставов поступил документ о выселении котлашанки из комнаты общежития.

Приехав туда, судебные приставы обнаружили пять пьяных мужчин и женщин, которые находились в полной антисанитарии, среди тараканов, пустых бутылок и гор грязной посуды.

На кровати лежала пьяная женщина со следами побоев, а рядом с ней — трёхлетняя девочка. Это и была хозяйка комнаты, задолжавшая деньги и её дочка.

Судебный пристав позвонила в органы опеки. Её представители приехали на место и забрали девочку из неблагополучной квартиры в социальный приют.

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о лишении матери родительских прав, сообщила пресс-служба УФССП по Архангельской области и НАО.