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В Котласе судебные приставы спасли девочку от жизни с матерью-пьяницей

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/09/11/52830.html

Происшествия

В Котласе судебные приставы спасли девочку от жизни с матерью-пьяницей

В Котласе судебные приставы спасли девочку от жизни с матерью-пьяницей
В Котласе в службу судебных приставов поступил документ о выселении котлашанки из комнаты общежития.

Приехав туда, судебные приставы обнаружили пять пьяных мужчин и женщин, которые находились в полной антисанитарии, среди тараканов, пустых бутылок и гор грязной посуды. 

На кровати лежала пьяная женщина со следами побоев, а рядом с ней — трёхлетняя девочка. Это и была хозяйка комнаты, задолжавшая деньги и её дочка. 

Судебный пристав  позвонила в органы опеки. Её представители приехали на место и забрали девочку из неблагополучной квартиры в социальный приют. 

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о лишении матери родительских прав, сообщила пресс-служба УФССП по Архангельской области и НАО. 

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