Пассажирка самодельной машины выпала на дорогу. У неё открытая черепно-мозговая травма, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.
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Понедельник, 11 сентября, 14:27
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/09/11/52821.html
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Под Архангельском женщина пострадала, упав из самодельного автомобиля
Фото пресс-службы регионального УГИБДД
10 сентября вечером на острове Краснофлотский водитель самодельного авто столкнулась с обгоняемым автомобилем «Форд куга».
Пассажирка самодельной машины выпала на дорогу. У неё открытая черепно-мозговая травма, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.
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