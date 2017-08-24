В Архангельске сотрудник Росимущества задержан при получении взятки

51-летний житель областного центра обвиняется в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере.

В 2017 году обвиняемый выступил посредником при передаче взятки в размере 4, 5 млн рублей от представителя коммерческой организации сотруднику межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Архангельской области и НАО за обеспечение победы в аукционе по аренде земельного участка, находящегося в федеральной собственности, расположенного в Устьянском районе.

22 мая при получении очередной части взятки чиновник МТУ Росимущества был задержан сотрудниками ФСБ. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в том числе и в получении 3 млн 450 тысяч рублей за победу в аукционе по продаже нежилого помещения начальной стоимостью около 17 млн рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъята необходимая документация, - сообщает пресс-служба регионального следкома.