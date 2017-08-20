После столкновения Kia Rio и Renault Symbol на место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД и «скорой» помощи. Движение на перекрестке осложнено, про пострадавших пока ничего не известно, - сообщает "Вести Поморья"
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Воскресенье, 10 сентября, 13:26
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/09/10/52805.html
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В Архангельске произошло ДТП на Ленинградском проспекте
Фото из социальной сети "Вконтакте"
По предварительной информации днём 9 сентября в районе торгового центра "Макси" столкнулись две иномарки.
После столкновения Kia Rio и Renault Symbol на место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД и «скорой» помощи. Движение на перекрестке осложнено, про пострадавших пока ничего не известно, - сообщает "Вести Поморья"
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