В Северодвинске задержан возможный вор-рецидивист

В начале августа в полицию обратился местный житель, сообщив, что в подъезде дома по улице Полярной неизвестный силой отобрал у него золотую цепочку и перстень. Сумма ущерба составила более 140 тысяч рублей.

Подозреваемый в совершении грабежа был установлен и задержан. Им оказался нигде не работающий, ранее неоднократно судимый 56-летний северодвинец.

Было установлено, что мужчины встретились в одном из увеселительных заведений города. После совместного распития спиртного, злоумышленник предложил потерпевшему проводить его до дома. Находясь в подъезде, подозреваемый несколько раз ударил мужчину по лицу, забрал золотые украшения и скрылся. Похищенное злоумышленник сдал в ломбард.

Возбуждено уголовное дело. У полиции есть все основания полагать, что мужчина причастен к ряду аналогичных преступлений на территории г. Северодвинска. Расследование продолжается, - сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области.