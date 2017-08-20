В Архангельске мужчина напал на пенсионера и ограбил его

Ранее судимый Александр В. признан виновным в грабеже и двух кражах по решению Исакогорского районного суда.

14 марта обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в отделении одного из банков, увидев в руке у пожилого мужчины денежные купюры, проследовал за ним на улицу, где ударил по спине, выхватил деньги в сумме 33 тысяч рублей и скрылся.

Он также признан виновным в хищении у своей матери телевизора стоимостью 25 тысяч рублей и у своего знакомого сотового телефона стоимостью 30 тысяч рублей.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.